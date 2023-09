Arrestato a Luino sul sagrato della chiesa, a Varese il processo per stalking

Discussioni continue e litigi, parolacce, frasi minacciose, “sei una donnaccia e non rivedrai mai più tuo figlio”. Offese impronunciabili.

La situazione precipita, partono le denunce e il giudice stabilisce che l’uomo non può avvicinarsi alla donna. Ma scattano le manette col clamoroso arresto sul sagrato della chiesa di Voldomino. “Era una attività predisposta ad hoc perché in un’occasione l’uomo aveva atteso l’ex moglie fuori dalla chiesa. E così, lì, quella domenica l’abbiano aspettato e arrestato”.

A parlare il carabiniere che in aula ha eseguito l’arresto del 45 enne che a Luino nel gennaio scorso è finito in manette per aver contravvenuto al divieto di avvicinamento disposto dal Gip di Varese per gli atti persecutori denunciati dalla moglie dell’uomo oggi in aula per rispondere dello stalking. Diverse le denunce presentate dalla donna che avevano fatto attivare le indagini dei carabinieri di Luino.

Nell’udienza sono stati sentiti diversi testi dell’accusa tra cui anche due vicine di casa della donna costituitasi nel processo parte civile. Una testimone ha riferito di colloqui con la vittima che le aveva parlato di problemi matrimoniali e discussioni fra marito e moglie: “Li sentivo spesso litigare”. Un’altra ha raccontato delle offese pesantissime pronunciate e un timore: “Temevo che le lanciasse addosso dell’acido”. Fra i testimoni anche il fratello della donna che ha raccontato di “incessanti telefonate e messaggi” che l’imputato inviava, “tra cui videochiamate con insulti di vario genere anche di fronte al figlio”. Un contorno fatto di alcool e minacce: “Se va avanti così vedrai un romanzo criminale: ti mando sulla sedia a rotelle, come tua zia”. L’istruttoria è chiusa, e la discussione è stata fissata per il prossimo 24 ottobre