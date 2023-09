Arrestato nel Mendrisiotto massaggiatore e personal trainer che prometteva investimenti d’oro

Il 21 agosto 2023, un cittadino italiano di 52 anni residente nel Mendrisiotto è stato arrestato su ordine del Ministero pubblico. L’uomo, che si presentava come titolare di un centro estetico della regione e svolgeva attività di massaggiatore e personal trainer, è ora al centro di un’indagine per una serie di presunti reati finanziari perpetrati nel corso di diversi anni.

Secondo le prime informazioni, l’individuo avrebbe sfruttato la sua posizione e la fiducia riposta in lui dai clienti per indurli a investire denaro, promettendo alti rendimenti sugli investimenti. Dichiarandosi un esperto in materia, ha convinto diverse persone a consegnargli somme di denaro, promesse che si sono rivelate infondate, poiché i ritorni economici promessi non si sono mai concretizzati.

Le accuse che gravano sull’uomo includono appropriazione indebita, truffa e falsificazione di documenti. La Procuratrice pubblica Francesca Nicora sta coordinando l’inchiesta.

Il Ministero pubblico invita chiunque ritenga di essere stato danneggiato dalle azioni dell’uomo a presentare una denuncia formale. Le parti lese possono rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico all’indirizzo: via Pretorio 16, 6900 Lugano. È inoltre disponibile una documentazione online per facilitare la procedura di denuncia, che può essere compilata visitando il seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/index.php?id=115265.