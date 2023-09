Arte, salute e cultura, l’Uni3 di Varese riprende le lezioni

L’Uni3 di Varese – Associazione culturale Carlo Nasoni martedì 5 settembre riapre la sede di via Rainoldi per inaugurare il suo 79° corso. Tante le lezioni in programma da settembre a dicembre 2023, ognuna dedicato a un tema differente: tra arte, letteratura, storia, medicina e psicologia. Il tema scelto per questa edizione è la “Multidimensionalitá dell’essere”.

A partire dal 20 settembre riprenderanno anche le lezioni in Sala Montanari, con il primo evento in programma intitolato Il filo sottile che unisce arte e design a cura di Nicoletta Romano, direttrice della rivista Living is Life. Il ciclo di incontri si concluderà il 6 dicembre con un seminario dal titolo Sulle orme degli esploratori a cura di Marco Castiglioni (curatore del Museo Castiglioni), in occasione dell’apertura della nuova mostra al Museo di Villa Mirabello. A questi due incontri potranno partecipare tutti, mentre le altre attività in calendario saranno riservate ai soci dell’Uni3.

Tra queste vi saranno anche alcune novità. Per questo ciclo di lezioni riservate ai soci, vi sarà infatti anche un nuovo corso pratico introduttivo alla Scrittura delle icone, dove gli iscritti, affiancati dall’accompagnatore iconografo Angelo Verga, avranno la possibilità di realizzare personalmente una icona che riproduca la Natività di Giotto.

«L’Associazione culturale Carlo Nasoni – commenta la presidente dell’Uni3 Varese Chiara De Santis – è una realtà fondata sui principi di cultura e socialità, dove la relazione è momento di arricchimento interpersonale e la cultura, in tutte le sue forme, è costante stimolo alla crescita. Ringrazio di nuovo tutti i volontari e i soci che fino ad oggi hanno permesso di consolidare importanti traguardi, facendo diventare Uni3-Varese un punto di riferimento importante per il territorio come luogo di aggregazione e sapere».