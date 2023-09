Asfaltature, Pellicini chiede al Comune di Luino di fare il punto

«Egregio signor Sindaco, con la presente interrogazione si chiede se, come affermato dall’assessore Porfiri in uno degli ultimi consigli comunali, l’amministrazione comunale asfalterà il viale Dante nel corrente mese di settembre o comunque ai primi di ottobre, cioè prima che si abbassino le temperature e diventi più difficile effettuare queste opere». Comincia così l’interrogazione presentata in Comune a Luino dal consogliere comunale Andrea Pellicini.

«Si ritiene infatti impensabile», aggiunge il consigliere del gruppo Sogno di Frontiera, «che le condizioni precarie e potenzialmente pericolose del Viale rimangano tali per tutto l’inverno. Si chiede inoltre se, come ci si augura, l’asfaltatura prevista per il Viale Dante riguardi tutta la carreggiata oppure soltanto la corsia interessata dagli interventi fognari. Anche per una ragione di decoro urbano in una delle vie simbolo della città, sarebbe opportuno che l’intervento riguardi tutta la carreggiata. Si chiede inoltre quali strade siano state asfaltate nel corrente anno, in quanto non sembra che alcun lavoro sia stato effettuato sul territorio comunale, a parte un tratto della Via Sant’Onofrio».