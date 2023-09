Ateliervèlo ad Agrimornago anticipa Halloween con zucche, laboratori e letture per tutti

Domenica 1 ottobre, in occasione della quarta edizione di Agrimornago, la manifestazione agricolo-zootecnica promossa dalla proloco di Mornago, anche letture e laboratori creativi con zucche ed elementi naturali a tema Halloween proposti dall’associazione Ateleliervèlo.

Le proposte sono aperte ad adulti e bambini a partire da un’esposizione di zucche tra cui scegliere la propria da colorare e intagliare. Oppure sarà possibile creare delle ghirlande decorative a partire dagli elementi naturali messi a disposizione.

I posti per i laboratori sono limitati ed per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 24 settembre scrivendo a ateliervelo@virgilio.it .

Liberamente accessibili a tutti senza prenotazione sono invece le attività per creare piccole zucche di carta, le letture autunnali per bambini e i set fotografici accuratamente allestiti dai volontari dall’associazione per scattare delle suggestive foto ricordo della giornata.

Agrimornago si terrà in via Stazione 115 a Mornago.