Attività commerciali irregolari sanzionate dai carabinieri di Saronno

Dopo un’intensa giornata di controlli che ha portato alla denuncia di 10 cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale e al rimpatrio di tre di loro, proseguono le attività dei carabinieri di Saronno soprattutto rivolte alle attività commerciali ritenute problematiche.

Diversi locali, noti per essere frequentati da individui sospettati di essere coinvolti in attività illegali o che sono stati associati a episodi di grave turbamento dell’ordine pubblico, sono stati messi sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Inoltre, questi locali hanno spesso ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini per disturbo alla quiete negli orari notturni. Questa situazione ha spinto i Carabinieri di Saronno ad intensificare i controlli.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri hanno lavorato in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Varese e il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Milano per eseguire i primi controlli sulle attività commerciali.

In particolare, due attività commerciali sono state sanzionate per un importo che ammonta a diverse decine di migliaia di euro. Queste sanzioni sono state applicate a causa di carenze strutturali sanitarie e documentali rilevate durante i controlli. Inoltre, è stato emesso un provvedimento cautelare che ha comportato la sospensione immediata dell’esercizio di queste attività commerciali, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la correttezza delle pratiche commerciali.

Questi interventi rappresentano un passo importante nella lotta contro le attività illegali e nell’assicurare che le attività commerciali operino in conformità con le leggi e le normative vigenti.