Auto contro spartitraffico sul Sempione a Busto Arsizio, un ferito

Ancora un’incidente a Busto Arsizio dopo quello mortale di questa notte che si è verificato a Borsano. Questa volta è accaduto sul Sempione, all’altezza della rotonda dello scheletro del palaghiaccio, dove una Fiat Punto è andata a sbattere contro lo spartitraffico, senza coinvolgere altre auto.

Nell’impatto due persone hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi: si tratta di una donna di 68 anni e di un uomo di 80.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale di Busto e un’ambulanza della Croce Rossa. Il traffico è stato rallentato per circa un’ora e uno dei due occupanti è stato portato in ospedale per accertamenti.