Festa in centro a Varese per i Mastini: “Tanto entusiasmo per un’altra grande stagione”

Giornata di festa per i Mastini Varese. Nella mattinata di sabato 2 settembre i beniamini dell’Hcmv Varese Hockey (in un’inedita tenuta camcia bianca e jeans scuri) sono stati accolti da una moltitudine di tifosi gialloneri di tutte le età in un vero e proprio bagno di folla, un’ondata di entusiasmo ricevuto per una volta lontano dalla pista della rinnovata ACinque Ice Arena, ovvero nel pieno centro della Città Giardino e nella ricolma Sala Campiotti della Camera di Commercio.

L’occasione per gli appassionati di sport è stata la presentazione, a porte aperte, della squadra che tra pochi giorni (la campagna abbonamenti al via l’8 settembre) sarà chiamata a difendere i successi della scorsa stagione conclusasi in gloria con una storica doppietta: a gennaio la vittoria della Coppa Italia davanti al pubblico varesino e poi la conquista del campionato valido per il titolo IHL.

Foto di gruppo, selfie coi tifosi, magliette autografate ma, soprattutto, la possibilità di conoscere da vicino i nuovi innesti (il roster è stato rivoluzionato a partire dalla scelta del coach) e le strategie condotte dalla società sportiva, che, pur consapevole della difficoltà di ripetere una stagione indimenticabile, non vuole accontentarsi degli allori e della gloria del recentissimo passato.

IL DS MALFETTI: “SQUADRA RINGIOVANITA PER IMMETTERE NUOVI STIMOLI DOPO I SUCCESSI”

L’obiettivo è chiaro, e viene esplicitato sia dal presidente Carlo Bino che dal direttore sportivo Matteo Malfatti.

«Il livello del campionato, secondo me, si è elevato – commenta il ds Malfatti -. Abbiamo rinnovato molto, inserendo dieci giocatori e un nuovo allenatore. Uno dei motivi, oltre che cercare di dare una nuova linfa alla squadra ringiovanendola, era di immettere anche nuovi stimoli dopo la stagione dell’anno scorso. L’obiettivo è ovviamente di arrivare in fondo e provare a rivincere. Sono stati presi appositamente giocatori bravi e già pronti per il campionato IHL».

Segue a ruota il presidente Bino, che fa della consapevolezza collettiva la propria stella polare: «Abbiamo sicuramente la consapevolezza di aver vissuto una stagione importante e la riprova è vedere qui il nostro futuro, ovvero i bambini delle giovanili. Alcuni di loro hanno iniziato proprio quest’anno dopo aver visto le gesta della Prima Squadra al palaghiaccio. Tutti noi abbiamo più consapevolezza: squadra, società, tifosi, città sponsor. Proprio a questi ultimi va il mio ringraziamento, sia a chi era con noi dall’inizio sia a coloro i quali si sono aggiunti e si aggiungeranno. Sono diventati anche amici oltre che sponsor. Vorrei dire che se stiamo tutti insieme e lavoriamo bene come l’anno scorso, anche quest’anno riusciremo a fare una grande stagione».

PAROLA AL COACH E AL CAPITANO: “LA PRESSIONE DI PARTIRE DA CAMPIONI”

«Abbiamo voglia di ripartire e farlo da campioni è sicuramente una responsabilità e mette, inevitabilmente, tanta pressione – così commenta invece il capitano Andrea Vanetti, anche lui entusiasta nel vedere tanti giovanissimi presenti alla festa dei Mastini -. Ma rappresenta anche uno stimolo in più per poter far bene. Ci vorrà un po’ di tempo per apprendere le novità del nuovo coach ma ci stiamo allenando bene».

Tanta curiosità anche nei confronti del nuovo coach, Niklas Czernecki, che ancora si esprime pubblicamente solo in inglese, ma ha già fatto di sapere di essere alle prese con corsi e lezioni di Italiano per potersi immergere pienamente nella nuova realtà, che per la prima volta lo vedrà “privato” del ricco team di assistenti tecnici normalmente presenti in categorie internazionali superiori alla IHL: «Per apprendere il mio sistema serve del tempo, ma non voglio stravolgere le abitudini che la squadra ha costruito nella stagione scorsa. Vorrei solo aggiungere, settimana dopo settimana, qualcosa in più che possa migliorare il gioco e che riesca a trasmettere le mie idee. Una tra le cose principali che vorrei è che i miei giocatori sappiano leggere la partita durante il gioco, senza troppo basarsi si schemi costruiti a tavolino».

IL ROSTER DELLA PROSSIMA STAGIONE

(alcuni numeri ancora da confermare, ndr)

2 Rocco Perla

31 Lorenzo Marinelli

90 Leonardo Mordenti

3 Andrea Schina

4 Michele Vignoli

5 Erik Naslund

Nicolò Fanelli

18 Felix Garber

22 Erik Mazzacane

69 Alex Bertin

9 Kyle Gibbons

13 Tommaso Cordiano

15 Gianluca Tilaro

16 Andrea Vanetti

19 Sebastian Allevato

23 Marcello Borghi

27 Micheal Mazzacane

32 Pietro Borghi

42 Filippo Crivellari

55 Alessio Piroso

Massimo Pietroniro

89 Dennis Perino

91 Edoardo Raimondi

Head Coach: Niklas Czarnecki

Ds: Matteo Malfatti