Balli, magie di fuoco e bolle di sapone per i bambini di Castiglione

Ad inizio agosto gli organizzatori lo avevano promesso: in concomitanza con l’inizio della scuola ci sarebbe stato un nuovo spettacolo dedicato ai bambini di Castiglione Olona.

Così è stato: giovedì 7 settembre il Castello di Monteruzzo è stato letteralmente preso d’assalto da marmocchietti di tutte le età che, accompagnati da genitori o nonni, hanno vissuto una serata magica.

In una location suggestiva come il belvedere affacciato sulla Collegiata, centinaia e centinaia di famiglie hanno potuto condividere momenti di spensieratezza e allegria.

Alle redini, gli ormai conosciuti e apprezzati Mago Salamino, Mangiafuoco, la contastorie Laura e i loro team, capaci di intrattenere e lasciare a bocca aperta il simpatico e divertito pubblico. Con giochi di fuoco, bolle di sapone, fiabe e musica, la serata di inizio settembre ha regalato emozioni.

Tanto divertimento, voglia di scatenarsi e stare insieme, ma anche qualcosa in più. Prima del gran finale, infatti, i poliedrici artisti hanno aperto una parentesi su tematiche rilevanti, come la violenza sulle donne. In modo velato, con un linguaggio adatto alla comprensione da parte dei bambini, si sono soffermati sul bisogno che le donne siano rispettate sempre, da piccole così come da adulte.

Il seme dei diritti e il germoglio dei valori – sui quali dovremmo pensare di fondare il nostro domani – partono proprio dai messaggi da veicolare al mondo dell’infanzia, quel mondo che rappresenta il futuro di ciascuno di noi.

Un “goal” importante in una serata di festa, dunque, per questi artisti ricchi di sentimento, capaci di far ridere, far iniziare un ballo scatenato ma anche di non dimenticare i bambini malati – altro argomento messo in evidenza – o i drammi della nostra società.

Il tutto, sotto lo sguardo compiaciuto dell’assessore Caterina Valle Zaninoni e del vicesindaco Paolo Guerra, che li hanno ringraziati con calore al termine dello spettacolo.

Tante luci, dunque, per una serata di festa che ha inondato il castello di Monteruzzo di spensieratezza, ma anche di parole importanti.