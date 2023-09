Bambino investito in viale Lombardia a Gallarate

Un bambino di 7 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un veicolo a Gallarate, in viale Lombardia, periferia tra i rioni di Cedrate e Sciarè.

L’incidente è avvenuto alle 8 del mattino all’altezza del cinema multisala, in fondo al viale, dal lato verso la Mornera. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa: dopo il primo soccorso sul posto, il bambino è stato trasferito in ospedale circa mezz’ora dopo. Non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite.

Sul posto c’è anche la Polizia Locale di Gallarate per i necessari rilievi.

(Articolo aggiornato alle ore 8.35 di giovedì 21 settembre 2023)