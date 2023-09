Bar del Facchinetti chiuso per infiltrazioni? La preside: “Sarà ripristinato, ma ci sono altre priorità”

«Per quanto ancora i nostri figli dovranno mangiare in piedi, in corridoio, in pochi minuti, senza potere usufruire della mensa chiusa per infiltrazioni?». A chiedere di fare lumi su questa situazione, con una lettera inviata in redazione, è il padre di uno studente che frequenta l’Isis Facchinetti di Castellanza.

«Robe da accademia militare», è la sua considerazione. La mensa, che poi è un bar privo di abilitazione per la cucina, è stata chiusa nel 2020 a causa di infiltrazione d’acqua che cadeva dal soffitto. Da allora non è stato più riaperto. Come non è stata ancora riaperta l’aula magna, anch’essa chiusa per infiltrazioni.

Abbiamo chiesto alla preside dell’Istituto, Anna Maria Bressan, se e quando sarà ripristinata e la dirigente ci ha risposto la sistemazione del bar rientra tra i lavori finanziati dal Pnrr ma che non è una priorità. «La Provincia ha effettuato lavori alla fognatura e sistemato le coperture di alcune aule laboratorio, sempre per problemi relativi alle infiltrazioni – spiega la dirigente – è stato rifatto il soffitto della palestra dell’Isis e sono previsti altri interventi che saranno finanziati con fondi del Pnrr e che dovrebbero essere inquadrati nel 2024. Un filone riguarda lavori all’impianto elettrico, all’impianto di areazione, il ripristino dell’aula magna e del bar. Un altro riguarda i lavori che interessano le tubazioni dei bagni».

Per quanto riguarda i tempi ristretti per consumare i pasti, spiega: «Non avendo più la giornata del sabato abbiamo dovuto accorpare le ore durante la settimana: due giorni i ragazzi restano a scuola 7 ore, gli altri tre ne restano 6. Per venire loro incontro abbiamo introdotto intervalli da 10 minuti ogni due ore. Gli studenti possono mangiare seduti in aula, portare il cibo da casa o utilizzare i distributori che stiamo provando ad implementare con panini. Abbiamo in essere anche una convenzione con il ristorante Godo difronte alla scuola»