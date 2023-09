Basketball Champions League: FMP Belgrado – Itelyum Varese in diretta

La Gloria Sports Arena di Serik, nella città di Antalya in Turchia, ospita i tornei preliminari della Basketball Champions League. Ogni tabellone mette in palio un posto nella competizione europea: la Itelyum Varese disputa i quarti di finale mercoledì 27 settembre dalle 15,30 (ora italiana) contro i serbi dell’FMP Belgrado. La partita sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews con un liveblog offerto da Finazzi Serramenti e Confident. Trovate il live qui in basso (si carica dopo qualche secondo); per commentare la partita è a disposizione la chat che si apre nella pagina. Se ci fossero problemi di visualizzazione vi consigliamo di CLICCARE QUI.