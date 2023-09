Belforte, il quartiere di Varese senza medico accoglie Maria Rosaria Zambraro

Dopo alcuni mesi senza figura sanitaria di riferimento, il quartiere di Belforte avrà di nuovo il medico di medicina generale: sarà la dottoressa Maria Rosaria Zambrano. A partire dal 1 ottobre dunque il quartiere avrà di nuovo il presidio medico di riferimento, che sarà operativo all’interno dell’ambulatorio presente in viale Belforte 72, messo a disposizione dal dottor Carlo Pellegrini, medico neuropsichiatra.

«Sappiamo bene come i medici di medicina generale siano fondamentali per il nostro sistema sanitario e come sia importante la presenza di un ambulatorio medico per un quartiere popoloso come quello di Belforte – spiega Guido Bonoldi, consigliere con delega alla Salute – Come amministrazione abbiamo seguito da vicino la vicenda cercando di favorire una soluzione e siamo felici che il problema sia stato risolto. Il ringraziamento va alla dottoressa Zambrano che si è resa disponibile per l’incarico e al dottor Pellegrini, che metterà a disposizione il suo ambulatorio all’interno del quartiere».

«Belforte torna ad avere il suo riferimento medico – aggiunge il presidente del consiglio di quartiere Marco Regazzoni – consentendo così ai residenti, e in modo particolare alle persone anziane, di non doversi spostare dal rione per il medico curante».