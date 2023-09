BesozziAmo 2023: grande successo per la notte sotto le stelle del 16 settembre

Grande successo per l’evento più atteso di fine estate: BesozziAmo 2023, la “Notte sotto le stelle” organizzata dall’associazione commercianti di Besozzo, con la collaborazione del Comune, ha superato ogni aspettativa.

Né la pioggia del mattino né quella della sera hanno fermato la voglia di dare vita a questo evento, che ha reso Besozzo, per un giorno, il centro della movida più ambito. Il programma è stato denso e ricco di attività per tutti: dopo l’inaugurazione e il taglio del nastro, la giornata è aperta all’insegna del divertimento per i più piccoli con i gonfiabili e le dimostrazioni delle diverse attività realizzate dalle associazioni sportive di Besozzo.

Tra stand gastronomici e torneo di calcio balilla, le vie di Besozzo si sono trasformate in un bellissimo “mercato a cielo aperto”. Moto d’epoca hanno fatto bella mostra di sé, gli abiti più glamour hanno sfilato sul red carpet commentati dalla giornalista Claudia Peroni, le acrobazie di Alessandro Mosca Balma hanno incantato tutti e poi, al calar della sera, musica e divertimento con il DJ Luca Onestini e lo spettacolo dei duo comico dei PanPers!

Se ancora non fosse bastato, lo spettacolo delle migliaia di “sguardi all’insù” per ammirare i fuochi d’artificio finali è stato uno dei momenti più divertenti e scenografici dell’intera manifestazione.

L’impegno dei main sponsor della manifestazione ha reso possibile la realizzazione di questa giornata indimenticabile.

«Una serata magica” – commentano la presidente di Besozziamo Francesca Fratello con la socia e co-organizzatrice dell’evento, Barbara Bini – un successo di pubblico e una partecipazione attiva e coinvolta da parte di tutti i commercianti di Besozzo che si sono messi in gioco per valorizzare il territorio».

Prossimo appuntamento da non perdere è “Natale on the road”!