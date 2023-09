Bialaszewski: “Felice del risultato”. Moretti: “Cresce la fiducia”

BIALASZEWSKI – «Sono felice… molto felice. Siamo stati bravi a restare uniti e ad aiutarci l’un l’altro centrando l’obiettivo che ci eravamo prefissi. In difesa nell’ultimo quarto siamo cresciuti grazie anche al lavoro di Brown e Woldetense. All’intervallo ci siamo detti di servire di più i lunghi, Willie e Scott e questo ha anche permesso di aprire di più la difesa avversaria favorendo il lavoro delle guardie sul perimetro».

Galleria fotografica Basketball Champions League: FMP Belgrado – Itelyum Varese 71-73 4 di 17

MORETTI 1 – «Un risultato che ci dà soddisfazione, energia e tante cose positive oltre alla fiducia perché ci fa capire che il lavoro di queste settimane sta dando i suoi frutti. Sono sicuro che faremo bene. Ci sono ancora delle piccole cose su cui dobbiamo lavorare come è normale che sia, ma quelle 2-3 situazioni in difesa che abbiamo mostrato oggi sono uno spunto da cui ripartire per la prossima gara. Sono molto fiducioso e se giochiamo di nuovo come l’ultimo quarto possiamo davvero fare bene».

MORETTI 2 – «La mia partita? Cerco di aiutare la squadra con le mie caratteristiche come meglio posso. Siamo una squadra giovane e provo a sostenerla con la mia esperienza».

HANLAN – «Oggi è stata una partita dura, non sempre bella ma possiamo crescere ancora e ci vedremo tra due giorni».