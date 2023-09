Biblioteca chiusa all’ospedale di Varese. Spartà: “Cerchiamo volontari per riaprirla”

La biblioteca collocata nella hall dell’ospedale di Varese è chiusa. “Peccato era un servizio molto utile” il commento di un lettore che ci ha inviato la foto.

La biblioteca è un servizio voluto e allestito undici anni fa dalla Fondazione Il Circolo della Bontà che lo ha gestito fino all’arrivo della pandemia: « Era un aiuto concreto ai pazienti ricoverati in ospedale o ai loro parenti – spiega il Presidente della Fondazione Gianni Spartà – Purtroppo, alla ripresa delle attività, non siamo più stati in grado di garantire una presenza fissa. La nostra intenzione è di riaprirla ma avremmo bisogno di volontari che garantissero qualche ora alla settimana. La libreria è tutta organizzata, gli oltre 1200 libri catalogati. Ci sarebbe bisogno solo di qualcuno che la tenesse aperta. Chi fosse disponibile può candidarsi sul sito della fondazione o scrivendo a info@circolodellabonta.it».

La libreria del monoblocco è alle spalle della reception in un locale affidato dalla Sette Laghi alla Fondazione. Errato, quindi, attribuire responsabilità alla Regione Lombardia. È solo questione di volontari: « Stiamo coinvolgendo anche l’AVO – spiega Spartà – e abbiamo l’obiettivo di riattivare il servizio prima di Natale».