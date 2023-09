Bilancio di Fratelli d’Italia dopo un anno di governo

Riceviamo e pubblichiamo

L’Italia vincente, questo il titolo della kermesse organizzata da Fratelli d’Italia a Milano per il primo anno di governo e per fare il punto della situazione sui risultati raggiunti in questi dieci mesi di mandato e per illustrare gli sviluppi futuri della politica nazionale ed estera.

Non si tratta di riforme estemporanee ma della volontà di dare un radicale cambiamento al paese attraverso un nuovo indirizzo politico, una diversa interpretazione della politica e del rapporto tra cittadini e Stato, una nuova visione strategica dell’Italia in Europa e nel mondo.

Riforme istituzionali, politica estera, giustizia, sicurezza, difesa, sviluppo tecnologico, fisco questi i principali temi affrontati dal convegno con i rappresentanti regionali e nazionali che davanti alla platea degli iscritti di Fratelli d’Italia in Lombardia hanno spiegato gli importanti risultati raggiunti in dieci mesi di governo della nazione.

Dopo anni di governi tecnici e di coalizioni amorfe, finalmente in Italia c’è una maggioranza politica, legittimata da un voto popolare ampio e netto, salda alla guida dell’Italia che si pone come orizzonte temporale quello di governare per i prossimi anni.

Quelli che vennero bollati dal centrosinistra come spot elettorali sono progetti a cui il Governo lavora costantemente per riportare il nostro paese a un livello elevato in campo economico, dello sviluppo industriale e di benessere sociale.

Per la lotta all’immigrazione clandestina il messaggio del Presidente del Consiglio è chiaro: fermare la tratta di esseri umani che troppe volte hanno visto il Mediterrraneo protagonista delle tragedie del mare. Questo può avvenire solo attraverso il contrasto agli scafisti e al rimpatrio di coloro che non hanno diritto all’asilo politico.

“Oggi a Palazzo Lombardia per l’evento organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo “L’Italia vincente”. Ricordiamo come un anno fa le sirene allarmiste del centrosinistra, durante la campagna elettorale per le politiche, avevano detto che in caso di vittoria del centrodestra l’Italia sarebbe sprofondata nel baratro e isolata in Europa. Oggi invece assistiamo a una lettura diversa. Il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni gode della massima fiducia degli italiani e il più alto rispetto nei consessi europei e internazionali. Non solo, le istituzioni europee tengono in debito conto il parere dell’Italia nelle decisioni fondamentali per creare un’Unione europea solidale.

Diverse le sfide che ci attendono a livello locale. A partire dalla stagione dei Congressi che si aprirà a breve, dal rinnovo del Consiglio Provinciale e dalle elezioni europee del 2024. A livello cittadino il nostro impegno per mantenere alto e vivo il lavoro fatto dal Governo, noi che siamo il primo livello di contatto tra la politica nazionale e le istanze dei cittadini – ha dichiarato Stefano Romano, Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Gallarate”

“Una giornata molto importante per Fratelli d’Italia perché oltre a tirare le somme di un anno di buon governo, raccontato dai nostri Onorevoli e Senatori, abbiamo vissuto un momento di confronto “dietro le quinte”. Parlare con tantissimi amministratori presenti ci aiuta a capire meglio come continuare a governare ma soprattutto dove e come migliorarci ogni giorno con trasparenza e l’umiltà di capire che si può sempre fare di più. Un fermento politico che non si vedeva da anni – ha dichiarato Marco Colombo, Presidente del Consiglio di Gallarate”. “Tanti momenti di approfondimento insieme ai Parlamentari, ai colleghi Assessori e Consiglieri Regionali per parlare degli importanti risultati raggiunti in questo primo anno di governo e dei progetti per i prossimi quattro anni. Sono ancora tante le sfide da affrontare e noi amministratori di Fratelli d’Italia continueremo a lavorare con determinazione e coraggio solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini, sia qui in Lombardia che al governo della Nazione – ha dichiarato Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia”.