Break dance, calcio, pallavolo: Besozzo aderisce alla Settimana Europea dello Sport

L’Amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con le realtà sportive presenti sul territorio aderisce per il 2023 alla Settimana Europea dello Sport, una iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea con l’hashtag #BeActive. Un momento sportivo che si tiene ogni anno nella ultima settimana di settembre, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico.

Dal 23 al 30 settembre 2023 ma praticamente dal 01 settembre al 15 ottobre 2023 milioni di persone, tra cui atleti, appassionati, esperti e associazioni sportive di tutta Europa si riuniscono idealmente per essere parte di un movimento che promuove la salute, la vitalità e il benessere.

L’iniziativa della Commissione europea, appoggiata dal dipartimento dello sport della presidenza del cons. dei ministri in Italia con Aces Europe e la Delegazione Italia , Partner Ufficiale dell’Evento , ha l’obiettivo di sostenere l’impegno di Regioni, Comuni, Community e associazioni in quest’opera di sensibilizzazione, promuovendo e dando il massimo della visibilità grazie anche ad una Agenda Digitale degli Eventi.

“Con l’adesione a questa iniziativa vogliamo trasmettere -interviene il sindaco Gianluca Coghetto – il valore della pratica sportiva, in ogni individuo a prescindere dalla fascia di età e dimensione sociale, al fine di adottare uno stile di vita più attivo, corretto e sano”.

“Lo sport e l’attività fisica – prosegue l’assessore allo sport Francesca Pianese- rientrano negli stessi obiettivi di mandato quali veri e propri valori non solo per la nostra salute e il nostro benessere personale, ma anche quali veicoli di inclusione sociale, quale strumento educativo e di comunità. La settimana europea dello sport rappresenta una ulteriore occasione per rafforzare la rete delle realtà sportive presenti attivamente sul territorio, per progetti condivisi di sport e benessere”.

Un calendario ricco di momenti sportivi (consultabile sul sito del Comune di Besozzo) e di benessere che si andranno a presentare di volta in volta. Inizio sabato 09 settembre con prove libere di pallacanestro, calcio e pallavolo e break dance. Domenica 10 settembre un’occasione per bambini bambine, ragazzi e ragazze, prima di iniziare la scuola, un percorso di mini MTB all’interno del parco del Cioss per mettersi in gioco con le proprie biciclette e tanta voglia di divertirsi. Una medaglia per ogni partecipante.

Imprescindibile l’obiettivo di consolidare e potenziare progetti in cui lo sport rappresenta occasione anche di riscoperta del territorio sensibilizzando all’ambiente, quali i gruppi di cammino (già inseriti nel circuito gruppi di cammino di ATS insubria), ed i nuovi gruppi podistici che partiranno nella terza settimana di settembre. Spazieranno le attività proposte per la Settimana Europea dello Sport 2022 proponendo anche yoga in un connubio con arte e musica, incontri specifici di prevenzione e cura, attività di calistenics, corsa, partite della squadra del territorio, iniziative dove il benessere passerà anche attraverso il ballo e la meditazione, fino ad arrivare il 16 settembre, in occasione di “Besozziamo sotto le stelle” con i commercianti di Besozzo, per dedicare una via interamente allo sport, in cui le realtà sportive besozzesi si presenteranno con possibilità di prova per tutti.