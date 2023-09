Bullismo, stalking e violenza di genere: nasce a Varese “Womenjoy”

Combattere il bullismo, le molestie, lo stalking, il mobbing e ogni forma di violenza psicologica. Nasce a Varese “Womenjoy aps“, associazione senza scopo di lucro, regolarmente riconosciuta e iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore, fondata sull’esperienza personale della presidente Donatella Greco e alimentata dalla volontà di aiutare gli altri. L’associazione offre una serie di servizi sia per prevenire la violenza psicologica sia per supportare coloro che ne sono vittime. Con una storia personale che l’ha spinta a creare questa organizzazione, Donatella e il suo team di professionisti hanno abbracciato l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e adulti su questi problemi critici e fornire supporto alle vittime.

Diverse le iniziative qui di seguito elencate.

Sedute di Pet therapy: Gli animali possono avere un effetto terapeutico straordinario sul benessere emotivo delle persone. Le sedute di Pet Therapy offerte consentono alle vittime di violenza psicologica di stabilire un legame con animali amorevoli, promuovendo il rilassamento e la riduzione dello stress.

Sportello psicologico ed emotivo: Un team di professionisti altamente qualificati è a disposizione per fornire supporto psicologico ed emotivo alle vittime di violenza. Questi esperti guidano le persone attraverso le sfide emotive che possono sorgere a seguito di situazioni traumatiche.

Percorsi di psicoterapia: Le vittime possono intraprendere percorsi di psicoterapia personalizzati per affrontare i traumi e ricostruire la propria autostima e fiducia.

Corsi di difesa personale: Womenjoy aps promuove l’autosufficienza e l’empowerment delle vittime attraverso corsi di difesa personale che insegnano abilità pratiche per proteggersi.

Corsi di Tiro con l’arco: L’associazione offre corsi di tiro con l’arco come metodo di rilassamento e concentrazione, contribuendo a rafforzare la resilienza delle persone.

Corsi/Sessioni di yoga: Il benessere mentale è essenziale per il recupero. I corsi di yoga offerti favoriscono il rilassamento e l’equilibrio interiore.

L’Associazione si distingue per la passione e la motivazione che ha guidato la sua fondazione. Donatella non solo ha superato personalmente queste difficoltà, ma desidera ardentemente aiutare gli altri a ritrovare serenità, fiducia nella vita e nelle proprie capacità. Le figure professionali coinvolte nell’associazione sono gli stessi individui che l’hanno aiutata a ritrovare la felicità e ora sono determinati a estendere una mano amica a chiunque ne abbia bisogno.

Per chiunque sia interessato a saperne di più su Womenjoy aps, un’opportunità da non perdere è la serata di presentazione dell’Associazione che si terrà il 6 ottobre 2023, alle ore 20:45, presso la sala parrocchiale Kolbe in Viale Aguggiari, 140 a Varese. In questa occasione, l’Associazione condividerà la sua visione e offrirà un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti.