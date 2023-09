Buon finale del Team Undici agli Internazionali d’Italia Supermoto a Viterbo

La stagione sportiva Supermoto ha visto svolgersi il doppio appuntamento di Viterbo a conclusione degli Internazionali d’Italia ed il Team Undici asd, associato Uisp e basato a Gemonio, si è presentato con una larga formazione di riders, che hanno dimostrato un ottimo livello.

Purtroppo nella classe S5 over 40 un brutto infortunio ha impedito al bravo Daniele Di Cicco di partecipare alle gare e di laurearsi Campione Italiano. L’importante è che Daniele stia già meglio, ed a lui va il più caloroso augurio per una pronta ripresa.

Per le altre categorie nella SJunior Leonardo Lapadula ha dimostrato grande grinta, andando sul podio in seconda posizione il sabato mentre si è dovuto accontentare del quinto posto la domenica, e il sesto posto finale nel Campionato gli va stretto.

Nella SMYoung Gabriele Monica ha anch’egli dimostrato il proprio talento salendo sul podio, secondo al sabato e terzo domenica, cogliendo così la terza posizione finale in Campionato.

Nella S3 under 23 Lorenzo Ferro si è ben difeso cogliendo due seste posizioni, confermandosi in una buona quarta posizione in Campionato.

Sempre nella S3 alla sua seconda esperienza Riccardo Olivier si è migliorato, ottenendo la terza posizione in entrambe le giornate, e conclude il Campionato al quinto posto.

Riccardo Borgogno nella S4 (solo asfalto) in una pista su cui non aveva avuto molte occasioni per provare ha colto un doppio 16esimo piazzamento, mentre in Campionato si è confermato all’11esima casella finale.

Nella S1 oltre ad Andrea Stucchi e Tommaso Parrini si è visto il rientro di Nico Grazioli ripresosi dopo l’infortunio subito a maggio al Mondiale in Sardegna.

Grazioli ha siglato un bel quarto posto assoluto in qualifica la domenica, mentre è salito sul secondo gradino del podio S1_Fast in entrambe le giornate, il che lo ha fatto risalire fino al quarto posto nella classifica finale del Campionato S1_Fast.

Anche Parrini si è guadagnato il podio il sabato al terzo posto nella S1_Fast, mentre domenica si è classificato quarto.

Con il secondo posto in Campionato il pilota toscano passerà l’anno prossimo nella massima categoria S1_pro raggiungendo Andrea Stucchi che ha concluso al quinto posto il Campionato della S1_Pro 2023, cogliendo a Viterbo un quinto ed un quarto posto.

La stagione prosegue ora con due prove del Mondiale Supermoto, in Spagna e Belgio, intervallate il primo weekend di ottobre dal Trofeo delle Regioni Supermoto che si terrà a Pomposa.