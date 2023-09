Buone pratiche per la sostenibilità: Green School cerca nuove idee

L’avvio del nuovo anno scolastico segna anche la ripartenza del programma Green School. Giovedì 28 settembre, alle ore 16 in Villa Recalcati a Varese l’evento di lancio di Green School Varese per l’anno scolastico 2023-2024.

Saranno presentate alcune novità e si parlerà di reti e connessioni tra scuole e soggetti che lavorano per la sostenibilità.

Il progetto Green School è nato a Varese nel 2009 da un’idea di Agenda 21 Laghi e CAST ONG ONLUS, con il supporto dell’Università dell’Insubria a sostegno delle scuole che si impegnano ad adottare buone pratiche di sostenibilità, riducendo così la propria impronta carbonica e diffondendo, tra gli studenti, le famiglie e le comunità, comportamenti attivi e virtuosi.

LA SCUOLA AL TERRITORIO: PARTONO I CANTIERI TERRITORIALI

Tra le novità per l’anno scolastico appena iniziato, c’è l’avvio dei Cantieri territoriali, pensati per favorire lo sviluppo e l’applicazione di alcune buone azioni nella provincia di Varese.

Compito dei Cantieri territoriali sarà ad esempio favorire l’installazione di fontanelle o erogatori di acqua potabile per ridurre la produzione di rifiuti plastici nelle scuole e nelle comunità. Oppure la progettazione di giardini, piazze e strade “scolastiche”, spazi pedonali di prossimità che favoriscano la mobilità lenta e l’aggregazione. Proposti anche sistemi locali di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari.

LA CALL FOR IDEAS DI GRENN SCHOOL

CAST ONG ha lanciato una “call for ideas”, ossia una raccolta di proposte e idee per sostenere la realizzazione di buone pratiche territoriali che contribuiscano al raggiungimento di uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Alla Call for ideas possono partecipare le scuole che aderiscono al programma Green School Varese, le amministrazioni comunali, gli enti locali e del terzo settore della provincia di Varese.

Facendo riferimento ai pilastri di Green School, le buone pratiche territoriali potranno riguardare: la salvaguardia della biodiversità urbana e peri-urbana, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la riduzione dello spreco alimentare e il recupero delle eccedenze, la riduzione dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche, oltre che le soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions) di adattamento al cambiamento climatico.

Il Comitato Tecnico Scientifico selezionerà i migliori progetti e li sosterrà coprendo i costi di realizzazione per un massimo complessivo di 8.000 €.

Le proposte potranno essere inviate, entro il 30 ottobre, compilando il seguente modulo: https://bit.ly/greenschool_call4ideas.

Per maggiori informazioni contattare varese@green-school.it.