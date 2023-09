Busto Arsizio si prepara al Censimento permanente: ecco come partecipare

Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023 il Comune di Busto Arsizio sarà interessato dalle attività del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Si tratta in particolare di attività di rilevazione dei dati della popolazione che, al contrario delle edizioni passate, consisterà in un’unica indagine censuaria: la Rilevazione da lista.

Le famiglie coinvolte verranno contattate da ISTAT con una lettera diretta agli “Intestatari Scheda” delle famiglie, che potranno in autonomia ottemperare all’obbligo di risposta tramite il computer di casa o la postazione messa a disposizione del Comune presso il locale CCR – Centro Comunale di Rilevazione (sede del Comune, con ingresso da V.le Duca d’Aosta angolo Via Candiani).

Dal 7 novembre verrà avviata l’attività di recupero per mancata risposta, la quale riguarderà soprattutto quella fascia di cittadini coinvolti che, non avendo dimestichezza o disponibilità dei mezzi informatici, o per altri impedimenti, non possono raggiungere il CCR per rispondere al questionario, e verranno perciò contattati sempre dai rilevatori per portare a termine l’attività.

Le famiglie coinvolte in questa edizione del censimento sono 1070. Rispondere al questionario del censimento della popolazione è un obbligo stabilito sia dal regolamento ISTAT sia dal regolamento anagrafico.

Per ulteriori informazioni: LINK

L’Ufficio Comunale di Censimento rimane comunque a disposizione per ogni necessità di chiarimento: statistica@comune.bustoarsizio.va.it

tel.: 0331 390165 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), referente Stefania Raimondi.

Apertura al pubblico: dal 17 ottobre al 21 dicembre 2023, nei seguenti giorni:

martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.