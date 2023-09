Cade in montagna, un morto sulle montagne del Locarnese

È stato ritrovato senza vita nella mattinata di lunedì 25 settembre il corpo dell’uomo per il quale erano scattate le ricerche nella serata di domenica 24 settembre. Poco dopo le 20.00 è stata segnalata alla Centrale comune di allarme (CECAL) la scomparsa di una persona in territorio di Contra, località A Cazzái.

Le ricerche hanno poi permesso di rinvenire, poco distante ai piedi di una parete rocciosa, un uomo privo di vita, la cui identificazione formale è in corso. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta a circa 700 metri di altitudine. Il dispositivo di ricerca ha visto all’opera agenti della Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA.