Calcio, Serie C: Pro Patria – Giana Erminio in diretta

Tigrotti in campo allo Speroni di Busto Arsizio alle 16.15 di domenica 3 settembre per l’esordio stagionale all’interno del Girone A contro la neopromossa Giana Erminio, di ritorno in Serie C a distanza di un anno dalla retrocessione.

Il racconto del match azione per azione dal nostro liveblog. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)