Cambia la viabilità di Varese nel weekend per le iniziative della Tre Valli Varesine

In città tornano i grandi eventi sportivi legati al ciclismo. Si parte dal weekend, con la Cronometro Individuale nella giornata di sabato 30 settembre e la 7′ edizione della Gran Fondo nella giornata di domenica 1 ottobre, in attesa del clou degli eventi ciclistici che sarà martedì 3 ottobre con l’edizione numero 102 della Tre Valli Varesine. Nelle giornate di sabato e domenica ai Giardini Estensi verrà inoltre allestito il Race Village, il villaggio sportivo dedicato agli atleti. Per motivi di sicurezza e per consentire lo svolgimento delle gare sono dunque previste modifiche alla viabilità.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE E SABATO 1 OTTOBRE – CRONOMETRO INDIVIDUALE

Venerdì 29 e sabato 30 settembre viene istituito il divieto di transito in diverse vie della città.

Dalle 14.00 di venerdì 29 settembre alle 24.00 di sabato 30 settembre non sarà consentito l’accesso in largo Martiri della Libertà, nella zona dell’Ippodromo, per tutta la sua estensione. Nella giornata di sabato 30 settembre invece, dalle ore 13.00 fino alle 20.00 il divieto di transito interesserà le via Albani, Galileo Ferraris, Butti, Valganna, viadotto Valganna SS.712, Appiani, Galdino da Varese. In queste vie il transito dei mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine sarà sempre garantito.

Dalla mezzanotte di sabato 30 settembre fino alle 24.00 di martedì 3 ottobre sarà istituito il divieto di transito in piazza Ragazzi del ’99 per tutta la sua estensione.

DOMENICA 1 OTTOBRE – GRAN FONDO

Domenica il 1 ottobre sulle vie della città si correrà la settima edizione della Gran Fondo. Viene quindi istituito il divieto di transito nelle vie interessate dalla manifestazione per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine, veicoli inerenti l’organizzazione della gara.

Dalle 0.00 alle ore15.30 di domenica 1 ottobre sarà chiusa via Sacco per tutta la sua lunghezza. Dalle 3.00 alle 15.30 saranno invece chiuse via Volta, via Bernascone, largo Sogno, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Staurenghi, via S. Francesco d’Assisi, via Lonati, piazza della Motta, viale Sant’Antonio. Dalle 8.30 fino al passaggio della vettura di fine corsa, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della corsa, in uscita dal territorio comunale saranno chiuse via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, viale Ippodromo, viale Valganna.

Dalle 11.00 alle 15.30 in ingresso in città saranno invece chiuse la SP1 Lungolago della Schiranna, via Vigevano, via Del Molino, via Valle Luna, largo della Pesa, via Giordani, via Piemonte, via Sanvito, via D’Adda, via B. Marcello. Viene inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 03.00 alle ore 15.30 nelle vie Robbioni e Staurenghi; mentre il divieto sarà esteso per tutto il passaggio della gara invece in viale Aguggiari, viale Valganna, viale dei Mille, via Butti, via Ferraris.