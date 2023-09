Cambiamenti climatici nella storia geologica recente, conferenza a Palazzo Estense a Varese

Con il mese di settembre la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, riprende il ciclo di incontri in città. Appuntamento venerdì 22 settembre alle ore 21

Con il mese di settembre la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, che gestisce l’omonimo Osservatorio sul monte Campo dei Fiori, oltre che il Centro Geofisico Prealpino, riprende il ciclo di conferenze in città, presso il Salone Estense concesso dal Comune di Varese.

La prima conferenza del ciclo autunnale sarà tenuta da Vincenzo Maffei, geologo e vicepresidente della stessa Società Astronomica. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre alle ore 21 presso il Salone Estense, con entrata gratuita senza prenotazione. La conferenza, intitolata “Cambiamenti climatici nella storia geologica recente” partirà dall’evidenza dell’attuale scomparsa dei ghiacciai alpini dalle nostre montagne a causa del riscaldamento globale e del loro ruolo come indicatori climatici nella storia della Terra.

Si cercherà quindi di tornare indietro nel tempo ripercorrendo la storia del clima e di come questo ha influito nella modifica della geografia del mediterraneo e nello sviluppo delle civiltà. Si partirà dall’ultima “Piccola era glaciale” degli anni ‘50 del XIX secolo, fino ad arrivare a 2,5 milioni di anni, all’inizio del periodo nel quale le grandi glaciazioni, che ricoprivano tutto l’arco alpino e le pianure europee, si alternavano a periodi più caldi e causavano le migrazioni e gli insediamenti dei primi “Sapiens” europei e delle faune che popolavano le terre emerse.

Infine, sulla base di dati, si cercherà di raccontare come la scienza misura il clima e cerca di interpretare le cause delle fluttuazioni climatiche del passato.