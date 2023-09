Cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria di Varese

Lunedì 11 settembre – alla presenza del Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle di Varese, Gen. B. Crescenzo Sciaragga – ha avuto luogo l’avvicendamento al comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Varese, in occasione del quale il Colonnello Gabriele Sebaste ha ceduto l’incarico al Colonnello Alessandro Luchini.

Nel corso dei quattro anni di permanenza del Colonnello Sebaste a Varese, il Nucleo PEF ha conseguito risultati operativi di grande rilievo e valenza nazionale, soprattutto in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e in materia di lotta alla criminalità economica e finanziaria di natura transnazionale nonché all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

Tra le attività di maggior rilievo si ricorda l’operazione convenzionalmente denominata “Doppio Binario” nel corso della quale è stato possibile disvelare una rete di società che, in rapporto di contiguità con famiglie ‘ndranghetiste, traeva ingenti profitti dalla sottoscrizione di contratti, apparentemente di distacco di manodopera, ma di fatto di pura somministrazione, stipulati con le società appaltatrici per la realizzazione di lavori di manutenzione ed armamento della rete ferroviaria in diverse regioni tra cui Lombardia, Veneto, Campania, Calabria e Sicilia. L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 soggetti, successivamente condannati ed alla confisca di beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6.5 milioni di euro.

Il Colonnello Sebaste, al quale il Generale Crescenzo Sciaraffa ha augurato un proficuo proseguimento di carriera, è stato trasferito a Ferrara, dove assumerà il prestigioso incarico di Comandante Provinciale.

Il Colonnello Luchini, già comandante delle Fiamme Gialle bustocche dal settembre 2017 all’ottobre 2020, proveniente da Enna, dove negli ultimi 3 anni ha ricoperto la carica di Comandante Provinciale, ha espresso la propria determinazione a lavorare con piena lealtà ed incondizionato impegno.