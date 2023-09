Camminata, letture e merenda gratuita per piccoli pellegrini con Alfa in Valganna

Terzo appuntamento con i sabati lungo la Via Francisca del Lucomagno organizzati da Alfa srl, nell’ottica di promuovere una cultura dell’acqua e di scoprire il patrimonio acquatico di cui è ricca la nostra provincia.

L’appuntamento è per domenica 1° ottobre, ore 14:00, per un percorso di circa 3 Km dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna. Il format prevede alcune letture durante la passeggiata a cura dell’associazione Parole in Viaggio e una merenda per i bimbi offerta da Coop Lombardia.

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi qui

I dettagli della camminata

RITROVO: ore 14.00 presso il Maglio di Ghirla (Valganna), qui: https://goo.gl/maps/59feaBzJ7hhodgfK7

POSTEGGI:

1. Al Maglio: il Maglio si trova di fronte ad una rotonda che ospita alcuni posti auto. Per quanto comodo, i posti sono limitati e pertanto vi sconsigliamo di venire fino lì in auto;

2. Centro Ghirla: A poche centinaia di metri, nel centro dell’abitato di Ghirla, vi è un posteggio dove potete lasciare l’auto:

https://goo.gl/maps/yYQWrwzsBHqUkTyt7

3. Lungo la statale: Venendo da Varese, poco prima della rotonda del Maglio sulla sinistra, trovate altri posteggi. Il consiglio è arrivare fino alla rotonda e tornare indietro un pezzo verso la stazione degli autobus, lasciando l’auto nei posti liberi.

4. Al Camping: Ulteriori posteggi li trovate sulla ciclopedonale che poi percorreremo insieme, al camping Trelago. Potete lasciare qui l’auto e raggiungerci al Maglio a piedi, ci vogliono circa 8 min:

https://goo.gl/maps/e1nCqqJWTjybLhDN6

PERCORSO: il percorso è tutto in asfalto e il dislivello è di circa una decina di metri. Accessibile a persone a mobilità ridotta, carrozzine e passeggini. Abbiamo anche la certificazione degli amici della UICI, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per questa passeggiata.

LUNGHEZZA: 3 km solo andata. Tempo previsto per percorrerlo: 40 min (+ le soste)

LETTURE: Al Maglio, a metà percorso e alla Badia di Ganna ci saranno dei momenti di lettura dedicati ai più piccoli sul tema dell’acqua e del viaggio.

MERENDA: Alla partenza ai piccoli pellegrini verrà consegnata una piccola merenda offerta da Coop Lombardia

RIENTRO:

– A PIEDI: Il rientro è in autonomia per ciascun partecipante. Si può tornare per la stessa pista ciclopedonale da cui siamo arrivati;

– IN PULLMAN: Da Ganna si può tornare a Ghirla in pullman. La fermata è sulla statale nel centro di Ganna, qui: https://goo.gl/maps/XBjUpSTki971FZKa9

ATTENZIONE: il baretto che vende i biglietti a Ganna è chiuso alla domenica pomeriggio, se volete usufruire del servizio autobus munitevi anticipatamente di biglietto presso una biglietteria autorizzata di Autolinee Varesine (qui trovate l’elenco completo) oppure provate a fare il biglietto on line qui:

https://www.ctpi.it/it/Registrazione dopo esservi registrati.

L’alternativa è prenderlo a bordo, con sovrapprezzo.

L’autobus da Ganna a Ghirla passa alle ore 17.48 o alle 18.48 // non ci sono altre corse

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi qui