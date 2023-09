Camminata metabolica e teatro, al casello di Prospiano una domenica di festa

Una giornata in valle Olona, unendo sport, relax, divertimento e intrattenimento teatrale: l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea consolida l’idea delle aperture domenicali al pubblico del casello di Prospiano, proponendo una giornata con un ricco programma da gustare.

Domenica 24 settembre si saluterà l’arrivo dell’autunno con la “Camminata metabolica”, iniziativa già in programma lo scorso agosto, poi rinviata per maltempo.

Alla regia, Antonella Crenna, una gorlese che anni fa lasciò il suo paese per trasferirsi al fresco della Val Vigezzo, ma restando sempre legata alla valle Olona. E’ lei che racconta cosa accadrà domenica e come è sorta questa idea: «E’ nato tutto per una bella casualità: da qualche tempo mi occupo di “Camminata metabolica” e, come trainer, volevo condividere questa esperienza con mia sorella Mariangela e le mie cognate che, a loro volta, hanno coinvolto alcune loro amiche, fra le quali c’era una volontaria de “Gli Amici della Ferrovia della Valmorea”, Maria Teresa. Ci siamo divertite molto e, in seguito, grazie a lei, ho avuto modo di parlare con Nicola Ferrari, presidente del gruppo, e insieme abbiamo organizzato questa giornata insieme».

Questi i dettagli pratici per chi vorrà cimentarsi in questo sport: «Si cammina insieme, guidati dalla mia voce, che spronerà i partecipanti a svolgere diversi esercizi, anche con una corda. Si unisce sport, divertimento, ma è presente anche una parte di rilassamento. Attività indicata a chiunque, di tutte le età:è un bel modo di stare insieme nel verde. Dopo la data saltata ad agosto per maltempo, confidiamo in questa domenica settembrina».

Al termine, il pubblico potrà gustarsi uno spettacolo di improvvisazione teatrale grazie a Reply Impro.

Diversi momenti per stare insieme, scaturiti dal desiderio da parte dell’associazione Amici della Valmorea di incontrare soci e simpatizzanti, ma anche per offrire a chi passeggia per la ciclopedonale una possibilità di ristoro e compagnia.