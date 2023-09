“Camminiamo Insieme” a Busto Arsizio torna l’evento sportivo dell’istituto Bertacchi

Sono già più di 690 le iscrizioni alla V corsa podistica non competitiva dell’istituto comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio, prevista per domenica 1 ottobre a partire dalle ore 14.

Si tratta della consueta cammina d’Istituto organizzata dall’associazione dei Genitori dell’Istituto bustocco su un percorso cittadino di 3,8 Km.

Una proposta che è diventata tradizione per alunni, genitori, docenti, personale: camminare, muoversi insieme, vivere un’esperienza comune, specchio di una comunità educante che ha le sue radici nell’Istituto Comprensivo “Bertacchi”. Musica insieme all’arrivo ed una festa di colori accresceranno il divertimento. Il ritorno a scuola dopo l’estate, non è solo la fine delle vacanze: è un modo per tornare a sorridere, divertendosi e imparando.