Campagna antinfluenzale e nuovo vaccino anti Covid: anche nel Varesotto una giornata speciale domenica 1 ottobre

Con l’arrivo dell’autunno, si avvicina anche il momento di pensare alla propria salute e alla prevenzione delle malattie stagionali. È con questo spirito che domenica 1° ottobre 2023 prenderà il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale, che quest’anno avrà una particolarità: la possibilità di ricevere, in concomitanza, il nuovo vaccino anti-COVID aggiornato XBB 1.5.

Dedicata in particolare agli over 60, ai bambini dai 2 ai 6 anni, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari, ai membri delle Forze dell’ordine, della Polizia locale, ai Vigili del fuoco, agli insegnanti e al personale scolastico, questa giornata rappresenta un’importante occasione per proteggere la propria salute e quella della comunità.

Per chi risiede in provincia di Varese, l’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di ASST Sette Laghi e ASST Valle Olona, che metteranno a disposizione diversi centri vaccinali sul territorio.

Domenica 1 ottobre ASST Sette Laghi offrirà la vaccinazione presso i seguenti centri:

Centro Vaccinale Luino, Via Verdi 6

Centro Vaccinale Sesto Calende, Largo Cardinal dell’Acqua 1

Centro Vaccinale Azzate, Via Acquadro,6

Casa di Comunità Varese, Viale Monte Rosa 28

Casa di Comunità Tradate, Via Gradisca 16

Casa di Comunità Arcisate, Via Campi Maggiori 23

Casa di Comunità Laveno, Via Ceretti 8

Tutti questi centri saranno operativi dalle 9:00 alle 15:00.

Domenica 1 ottobre ASST Valle Olona renderà disponibile la vaccinazione presso:

Centro Vaccinale Hub ex Caserma Aeronautica Gallarate, Viale Milano 153

Centro Vaccinale Saronno, Via Fiume 12

Anche questi centri saranno aperti dalle 9:00 alle 15:00.

È fondamentale prenotare il proprio appuntamento attraverso la piattaforma online. Per chi necessita di assistenza o informazioni, è attivo un numero verde dedicato: 800.894.545, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00.