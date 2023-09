Campo scuola in barca a vela per 23 ragazzi seguiti dalla diabetologia dell’ospedale Del Ponte

Si è da poco concluso il campo scuola Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese) ODV dedicato agli adolescenti malati di diabete tipo 1.

Una settimana a Spotorno, lontani da casa e dai famigliari, ma sotto l’attenta supervisione della dott.ssa Roberta Cardani, del Team diabetologico dell’Ospedale F. del Ponte di Varese, Volontari Adiuvare e degli Amici della Lega Navale sez. di Spotorno pronti a supportare i 23 ragazzi del gruppo varesino “Adolescenti Autonomi”.

I campi scuola rappresentano infatti un’esperienza fondamentale nel percorso educativo dei bambini e dei giovani affetti da Diabete Mellito tipo 1 (DM1); gli ambiti di applicazione sono diversi e includono l’accettazione del diabete, il confronto con altri coetanei e l’acquisizione di una buona educazione all’autogestione della malattia.

Le molteplici attività proposte dalla Lega Navale – canoa, SUP, vela, snorkeling – sono state pianificate anche dal punto di vista terapeutico e alimentare, perché con il diabete non si può sottovalutare nulla!

Adattando adeguatamente la terapia insulinica in base allo sport e alle glicemie (la glicemia è la quantità di glucosio nel sangue), i partecipanti hanno imparato ad affrontare al meglio ogni situazione, valutando rischi e superando difficoltà.

Il campo rientra e consolida il progetto “Adolescenti Autonomi”, grazie al quale durante l’anno vengono effettuati diversi incontri con gli specialisti per il raggiungimento di un completo autocontrollo quotidiano del diabete, dal punto di vista terapeutico, alimentare e psicologico.

Il diabete è una malattia cronica da curare ogni giorno, 24 ore su 24, e i ragazzi si sono messi in gioco per governarla come si deve!