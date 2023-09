Canile di Varese allagato e isolato dopo il diluvio

Le forti piogge che sono cadute sul Varesotto hanno colpito forte la zona di Varese. In particolare la zona del Canile, che a causa del diluvio è stato allagato e isolato.

«Abbiamo vissuto una terribile situazione in canile questo pomeriggio – raccontano dalla struttura -, abbiamo avuto paura per i cani e per noi stessi. Non si possono più mettere le pezze a qualcosa che non sta più in piedi, l’area non è sicura e il rischio che prima o poi succederà qualcosa di grave è dietro l’angolo! Non si può più incrociare le dita e sperare che nessuno si faccia male. Ringraziamo di cuore i vigili del fuoco di Varese e la protezione civile che hanno prontamente risposto al nostro grido di aiuto e che insieme a noi stanno ancora monitorando».

Le operazioni per sistemare l’area, far andare via l’acqua e mettere in sicurezza gli animali sono proseguite per tutta la serata di lunedì 17 settembre.