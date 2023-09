Carenza di infermieri, Licata: “Bene oggi l’audizione degli infermieri in Commissione Sanità. Adesso Regione batti un colpo!”

“Molto importante oggi l’audizione in Commissione Sanità dei rappresentanti degli Ordini e dei Sindacati delle professioni infermieristiche, sul tema della grave carenza di infermieri che ormai da tempo si registra in Lombardia. Ora attendiamo che l’Assessore Bertolaso faccia sapere come la Regione intenda affrontare questa emergenza. A tal riguardo, sto ancora aspettando che l’Assessore risponda alla mia interrogazione di giugno, nella quale chiedevo delle azioni concrete da parte di Regione per arginare la «fuga» di moltissimi infermieri e medici verso la Svizzera, dove al personale sanitario vengono garantite maggiori soddisfazioni economiche e di carriera”. Così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva e membro della Commissione Sanità.

“Nel corso della riunione – continua Licata – è emersa la gravità della situazione, che non attiene soltanto alla qualità del servizio sanitario regionale, ma anche alle condizioni di lavoro degli infermieri che operano nelle strutture ospedaliere lombarde. A cominciare dalla loro retribuzione, che è tra le più basse d’Europa, a fronte di turni massacranti e soprattutto del sempre maggiore costo della vita, specie per i tanti lavoratori fuori sede che devono pagare anche un affitto. Preoccupa anche il comprensibile calo (- 10%) delle iscrizioni ai corsi universitari di specializzazione nelle professioni infermieristiche, segnale di una professione che non è più appetibile per i giovani. Eppure, l’età media dei lombardi è in continua crescita e nel prossimo futuro ci sarà sempre maggiore bisogno di personale sanitario e di una sanità efficiente. Per questo continuiamo a chiedere alla Regione di agire subito, a partire dalla realizzazione di misure di welfare destinate al personale sanitario, come ad esempio agevolazioni sull’alloggio o sulle rette di asili nido e scuole materne, dando seguito alle legittime richieste emerse oggi in Commissione. Regione batti un colpo!”, conclude.