Carro attrezzi danneggia la segnaletica, individuato e multato

Curioso episodio a Gallarate, individuato (e sanzionato) dalla Polizia Locale: un carro attrezzi ha infatti danneggiato, con il veicolo, la segnaletica stradale in via Carlo Noè. L’autista del veicolo si è allontanato senza curarsi del danno fatto, ma gli agenti del comando guidato da Aurelio Giannini hanno avviato un’indagine per risalire alla targa del mezzo.

Grazie ai dati raccolti dai varchi di lettura targhe il conducente del carro attrezzi è stato individuato e multato: 400 euro di sanzione più risarcimento del danno fatto al patrimonio comunale.

Non è l’unico caso in cui i portali di lettura targhe e telecamere hanno consentito di portare avanti indagini in modo veloce: è stato rintracciato anche un uomo che alla vista della pattuglia si era dato alla fuga dopo aver causato un incidente.

«Evidenzio l’importanza fondamentale degli impianti di videosorveglianza e dei varchi, grazie ai quali è possibile risolvere numerose indagini incrociando ed analizzando i dati acquisiti» commenta l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna.

Cinture di sicurezza, revisioni e assicurazioni: i controlli

L’assessore Dall’Igna

Il contrasto ai “pirati della strada” è solo un capitolo dell’attività della Polizia Locale. Sul fronte stradale nel periodo estivo sono state tra l’altro accertate 70 mancate revisioni, mentre 83 sono i casi di omesso uso dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza e seggiolini per bambini); 22 veicoli sono stati sequestrati poiché privi di copertura assicurativa, mentre 13 sono quelli sottoposti a fermo amministrativo; 32 conducenti sorpresi alla guida mentre usavano il cellulare, mentre due conducenti sono state segnalati alla Procura della Repubblica (uno alla guida ubriaco, un altro alla guida mentre si fumava una canna).

Due veicoli sono stati utilizzati nonostante fossero sottoposti a fermo amministrativo: dopo che i guidatori sono stati fermati, sono state avviate le procedure di confisca, vale a dire di acquisizione da parte dello Stato, a causa della grave violazione.