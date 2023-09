Carta e cartone: in provincia di Varese raccolte quasi 53.000 tonnellate (+12%)

Nonostante il calo dei consumi, in Lombardia cresce la raccolta differenziata di carta e cartone (+1,8%). Le province di Bergamo, miglior dato pro-capite, e Como, miglior incremento percentuale, trascinano in campo positivo il dato regionale. La provincia di Varese è in forte crescita con 53.000 tonnellate (+12%) raccolte, pari ad una media pro-capite di 60,3 kg.

In Lombardia nel 2022 sono state raccolte oltre 588.000 tonnellate di materiale cellulosico in aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Lo rivela il 28° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “I cittadini lombardi mostrano come ormai la raccolta differenziata di carta e cartone sia una pratica ampiamente consolidata – commenta Carlo Montalbetti, direttore Generale di Comieco -. Nonostante un calo dei consumi e una conseguente riduzione della produzione dei rifiuti di oltre 1 milione di tonnellate in tutto il Paese, la Lombardia ha comunque aumentato la sua raccolta di oltre 10mila tonnellate. Sicuramente ci sono ancora margini di miglioramento sia riguardo al livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, stabile al 13%, sia riguardo la raccolta pro-capite pari a 59,0 kg, che sfiora il valore della media nazionale (61,5 kg per abitante)».

Nel 2022 Comieco ha gestito attraverso le convenzioni attive in Lombardia più di 260.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 44% della raccolta totale. Ai 999 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 24,7 milioni di euro.