Cassani: “Il governo oggi ha preso atto dell’importanza strategica del Cargo di Malpensa”

«Il governo oggi ha preso atto dell’importanza strategica del Cargo di Malpensa e domani arriverà il decreto che salvaguarderà la sviluppo sostenibile di MXP, come auspicato da tutti gli amministratori locali, di ogni colore politico. Questa è la concreta dimostrazione dell’interesse del ministro Salvini e del ministro Giorgetti per l’economia del Varesotto e non solo. Una risposta al mondo industriale che porterà notevoli benefici economici e occupazionali al territorio». Queste le parole del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, dopo l’intervento del ministro Matteo Salvini nel corso del convegno di Volandia dedicato all’Hydrogen Valley di Malpensa.

«Come sindaco di Gallarate – conclude Cassani – e come cittadino dell’area intorno all’aeroporto non posso che ringraziare i ministri interessati che anche su impulso del territorio hanno posto fine a una querelle insensata frutto di un parere VIA che ha minato il futuro del nostro cargo».