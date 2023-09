Castellanza, al Parco dei Platani la salute a passo di Fitwalking

Una cinquantina i partecipanti all’evento “Fit-Walking. La magia del camminare” che si è svolto questa mattina al Parco dei Platani a Castellanza. L’evento, patrocinato dal Comune di Castellanza, è stato promosso dal Lions Club Gorla Valle Olona. Ad accompagnare i partecipanti nella scoperta di questo sport è stata l’istruttrice abilitata di Fitwalking, Fitwalking cross e Walking trainer Monica Bottini, che ha spiegato la tecnica facendo anche delle dimostrazioni pratiche, dando dei consigli riguardanti sia il corretto movimento sia “l’equipaggiamento” adatto alla pratica di questo sport e correggendo gli errori che tutti noi commettiamo inconsapevolmente durante la camminata.

Il Fitwalking è uno sport che fa parte delle attività non agonistiche riconosciute dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Una pratica costante permette di diminuire il rischio di malattie cardiovascolari e del diabete, rinforzando invece l’apparato scheletrico e le difese immunitarie. «Mantenere la postura corretta durante la camminata è fondamentale, – ha detto l’istruttrice Bottini – solo così si può trarre beneficio da questo sport». Una postura scorretta può infatti incidere in modo negativo sulle articolazioni, oltre che sulla colonna vertebrale, provocando dolori e tensioni muscolari, indolenzimento e contratture.

All’evento erano presenti anche il presidente del Lions Club Gorla Valle Olona Vittorio Vitale e il sindaco di Castellanza Mirella Cerini. «È compito dell’amministrazione – ha detto il sindaco – proporre qualcosa come l’iniziativa di questa mattina per il benessere della persona che, dopo il covid, è diventata una necessità pressante. Cercheremo di riproporre un’iniziativa simile». Il Fitwalking è un’attività fisica che permette non solo di mantenersi in forma ma anche di socializzare e stare in compagnia.