Cena nei cortili storici e concerti, così Gazzada festeggia il suo patrono

Una settimana di eventi organizzati dall’oratorio di Gazzada in occasione della Festa Patronale, con due momenti clou mercoledì 6 settembre e sabato 9.

La settimana inizia in modo festoso martedì 5 settembre con una serata di giochi per tutta la famiglia in Piazza Galvaligi. Inoltre sarà disponibile un servizio di piadinerie dolci.

Mercoledì 6 Settembre: Momenti di riflessione e cena nei Cortili Storici

Ore 16:00 – Presso la Chiesa di San Giovanni, si terrà una Santa Messa speciale dedicata agli anziani e ai malati.

Ore 15:30 – Prima della Messa, si svolgerà il Rosario, un momento di meditazione e preghiera collettiva.

Ore 19:30 – La serata continua con una cena nei cortili storici di via Italia Libera. Questo evento speciale includerà un’esposizione di artisti e artigiani locali, offrendo un’occasione unica per scoprire il talento della comunità.

Il Menu della Cena nei Cortili Storici:

Sciat e salumi

Pizzoccheri

Costine

Torta di mele

La cena sarà seguita da un concerto straordinario offerto dalla Proloco presso la chiesetta di Santa Maria Assunta. Clavicembalo, violino barocco e flauti barocchi eseguiranno opere di Falconeri, Uccellini, Castello, Fontana, Haendel e Telemann.

Giovedì 7 Settembre: Testimonianze e Piadineria in Piazza

Ore 21:00 – In chiesa di Santa Croce, si terrà un incontro testimonianza in occasione degli anniversari di Ordinazione di don Giuseppe Ornaghi, don Angelo Fontana, don Stefano Silipigni e del diacono Claudio Cracco. Dopo l’incontro, tutti sono invitati a Piazza Galvaligi per gustare le deliziose piadine.

Venerdì 8 Settembre: Incontro per le Famiglie e Street Food con Musica dal Vivo

Ore 19:00 – In chiesa di Santa Croce, ci sarà un incontro per le famiglie del Catechismo Iniziazione Cristiana. Sarà un momento di preghiera, con proposte catechetiche e la consegna del programma e del catechismo.

Ore 19:30 – Piazza Galvaligi ospiterà uno street food con musica dal vivo a cura dei “Groovediggers”. Il menù propone una varietà di piatti, tra cui frittura di pesce, polenta e asino, hamburger, pasta all’amatriciana, frittelle del luna park e molto altro. È richiesta la prenotazione entro giovedì 7 settembre.

Inoltre, nella Sala Parrocchiale, sarà possibile ammirare le opere realizzate dai giovani artisti della comunità AlisteE.

Domenica 10 Settembre: Celebrazione Solenne e Processione

Ore 10:00 – Santa Messa solenne presieduta da don Giuseppe Ornaghi in occasione dei suoi 50 anni di Ordinazione.

Ore 11:15 – La giornata proseguirà con una processione che includerà le reliquie della Santa Croce.

Ore 11:45 – Dopo la processione, tutti sono invitati a un aperitivo in piazza.

Ore 15:00 – I ragazzi adolescenti, i giovani e i volontari si riuniranno nell’Oratorio San Giuseppe per una merenda.

In caso di maltempo, la cena nei cortili storici sarà spostata a giovedì 7 settembre, mentre lo street food verrà trasferito nell’oratorio.

Per tutte le serate gastronomiche è consigliato prenotarsi sul sito ILPONTEGSLM.IT oppure telefonando al numero 0332 1646811.