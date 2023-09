Centro sportivo di Brebbia, la replica della proprietà: “Gestore inadempiente, chiusura inevitabile”

La situazione del centro sportivo di Brebbia sembra essere lontana da una soluzione “serena”. Dopo la notizia della chiusura improvvisa dell’11 settembre e le parole di chi ha gestito palestra e piscina per 13 anni, tocca alla proprietà dell’immobile dare la propria versione di quanto accaduto.

Lo fa con una nota firmata dallo studio Teresi, legale rappresentante della società proprietaria del centro sportivo di Brebbia, che riportiamo di seguito:

La proprietà dell’immobile del Centro Sportivo di Brebbia si vede costretta, alla luce delle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Sport e Benessere, a rilasciare la presente nota stampa.

Nulla di quanto dichiarato dalla signora Tanja Accantelli corrisponde alla realtà dei fatti.

La nostra società, alla luce delle gravi inadempienze contrattuali di Sport e Benessere – mancando i presupposti per una soluzione concordata della vicenda – , ha dovuto intraprendere dei procedimenti avanti al Tribunale; il primo dei quali si è concluso con una sentenza di primo grado.

Ha quindi avuto inizio la fase di esecuzione che è a tutt’oggi in corso.

Non è quindi assolutamente vero il fatto che sia stato “tutto improvviso” e che Sport e Benessere non sapesse che il Centro doveva “chiudere di colpo”.

Il procedimento di primo grado è iniziato più di un anno fa e l’esecuzione è iniziata a giugno.

Sport e Benessere era ben consapevole di ciò che stava accadendo, ma ha ritenuto di continuare l’attività e, senza restituire ad oggi l’immobile, ha chiuso i battenti.

La proprietà non ha mai “forzato la mano”.

Quando riusciremo a riottenere il possesso dell’immobile valuteremo come procedere, ma di ciò ad oggi non vi è alcuna previsione.