“C’era una volta la tempesta”, a Besozzo il testo di Shakespeare mescolato alle gesta dei pirati del Lago Maggiore

Sulla terrazza panoramica del Torrino di Bogno (via Masserano) il monologo interpretato da Matteo Carassini. Appuntamento per domenica 10 settembre

L’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza domenica 10 settembre alle ore 16.30 un pomeriggio sulla terrazza panoramica del Torrino di Bogno (via Masserano) con il monologo “C’era una volta la tempesta”: il testo di Shakespeare mescolato alle gesta dei pirati del Lago Maggiore.

La storia dei cinque fratelli Mazzarditi di Cannobio, definiti pirati, che nel 1400 cercarono di costruire una loro repubblica sul lago Maggiore diventando protagonisti di una leggenda “nera” è legata da temi comuni – libertà e prigionia, avidità, potere e magia – all’opera di William Shakespeare “La tempesta”: entrambe le vicende, dunque, si fondono in questa pièce scritta da Flavio Stroppini e inframezzata dai brani folk composti ed eseguiti alla chitarra da Matteo Carassini.

Lo spettacolo sarà l’occasione per valorizzare e riscoprire il parco pubblico situato in una zona panoramica della frazione di Bogno. Il Torrino fu costruito sulla cima della collina nella seconda metà del 1800 dall’ingegnere Giuseppe Quaglia per uso privato. Nel libro “Frammenti di storia Besozzese” di L.R. Brunella si afferma che la torre fu eretta sul basamento di una costruzione circolare più antica, forse di origine longobarda. noti. L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio: “L’iniziativa rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale volti a riscoprire e valorizzare le frazioni anche negli angoli meno conosciuti per dare loro nuova vita, promuovendo nel contempo artisti locali”. I partecipanti sono invitati a munirsi di teli e coperte per poter stare comodamente seduti sul prato (saranno a disposizione anche alcune sedie) e trascorrere un pomeriggio immersi nella natura con una vista impagabile sul Lago Maggiore. Il parco del Torrino è raggiungibile solo a piedi tramite una scalinata.

Ingresso libero e gratuito per. informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it – in caso di maltempo l’evento sarà spostato alla domenica successiva 17 settembre alla stessa ora.