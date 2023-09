“Cercasi un fine”, il messaggio di don Milani in scena alla scuola Tosi di Legnano

Venerdì 29 settembre, alle ore 20,30, presso l’Aula Magna della scuola media “F. Tosi” di Legnano, si è tenuto lo spettacolo teatrale “Cercasi un fine” organizzato dalla “Scuola Teatro Junior” per i docenti, gli alunni dell’Istituto e le loro famiglie.

Dopo un momento di saluto da parte del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Carelli, e dell’Assessora all’Istruzione, Ilaria Maffei, è iniziato lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Santa Barilari e Jacopo Pari e dedicato alla figura di don Lorenzo Milani, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Sul palcoscenico, infatti, attraverso il dialogo immaginario tra il disilluso professore di lettere Bruno Maranca e Aletheia, la sua coscienza, si è riflettuto sul ruolo della scuola e dell’insegnamento, ripercorrendo la vita di don Milani fino alla creazione della sua Scuola di Barbiana e ricordando alcune celebri frasi presenti nel libro scritto dal sacerdote “Lettera a una professoressa”: “Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali”,“Con i ragazzi difficili la scuola diventa più difficile, qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più la scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati”.

Terminata la rappresentazione, i due attori si sono intrattenuti con il giovane pubblico rispondendo alle domande e hanno concluso con l’invito ai ragazzi a “studiare per poter costruire un mondo migliore e più giusto per voi stessi e per gli altri”. La serata è stata un piacevole ed educativo momento di condivisione tra la scuola e le famiglie degli alunni per inaugurare il nuovo anno scolastico.