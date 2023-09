Chiude in anticipo la balneazione sul lago di Varese a Schiranna

Chiude con qualche giorno di anticipo la stagione di balneazione temporanea nella zona del lido della Schiranna. Il suo stop, inizialmente previsto per il 30 settembre, è invece nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre 2023 “Anche seguito dei recenti eventi meteorologici” come spiega l’ordinanza del giorno, che segue una specifica richiesta di ATS Insubria datata 21/9.

La balneazione nel lido varesino era stata avviata il 24 giugno scorso in via ufficiale, dopo il primo esperimento pilota del 2022. Il lago di Varese non era balneabile da oltre 50 anni. La piscina del lido era già chiusa dal primo di settembre.