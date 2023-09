Chiusura del centro sportivo di Brebbia: “Abbonamenti congelati, serve un po’ di pazienza”

«La prima cosa che mi sento di dire è che c’è grande amarezza». A parlare è Tanja Accantelli, una delle persone che fa parte della direzione che per 13 anni ha gestito il centro sportivo Sport & Benessere di Brebbia, chiusa da lunedì 13 settembre.

«È stato tutto improvviso – spiega -. Con la proprietà dell’immobile c’era un accordo per un’uscita “morbida” della nostra gestione in vista di un cambio che avrebbe dovuto concretizzarsi tra novembre e dicembre. Invece hanno forzato la mano, ci hanno messo nelle condizioni di non poter andare avanti e abbiamo dovuto chiudere le porte del centro sportivo che gestiamo con passione dal dicembre 2010. Dispiace per i nostri clienti e per i nostri collaboratori, questa è una soluzione che non fa bene a nessuno».

I problemi, stando alle parole di Tanja Accantelli, hanno avuto origine (come per tante altre strutture del genere) nel periodo del Covid con le chiusure forzate, la ripartenza lenta e senza ristorni, seguita dagli aumenti indiscriminati dell’energia che hanno messo in ginocchio tantissime palestre, piscine e centri sportivi: «Abbiamo pagato gli affitti durante il Covid, senza avere sconti o aiuti di nessun tipo. Ad un certo punto ci siamo trovati nella situazione di dover scegliere se pagare collaboratori e staff o gli affitti, e abbiamo lasciato indietro questi ultimi». Situazione che sembra aver peggiorato i rapporti con chi amministra il centro sportivo che durante l’estate ha raggiunto picchi di circa 70 collaboratori (sono 40/50 durante l’anno) e fino a 3/4 mila iscritti lo scorso anno.

E ora che succede a chi ha sottoscritto abbonamenti anche di lunga durata e a chi ha scelto di restare con la Sport & Benessere almeno fino al già previsto cambio di gestione? «Gli abbonamenti sono congelati – spiega Tanja Accantelli -. Noi non sapevamo di chiudere di colpo, ma avevamo un orizzonte temporale di ancora qualche mese: a chi era iscritto nell’agonistica avevamo “consigliato” di scegliere altri lidi, non sapendo quali idee avrebbe avuto la gestione dopo di noi, tant’è che sono andati altrove circa 80 tra nuotatrici e nuotatori. Ai nostri clienti dico di aspettare, perché è nell’interesse di tutti mantenere un centro sportivo che funziona. Spero che si risolva tutto in tempi non lunghi. Stesso discorso per i nostri collaboratori, a chi è rimasto con noi aspettando il cambio di gestione ed oggi si trova senza lavoro: chi arriverà, e sono convinta che interessi a tutti che ci sia presto un nuovo gestore, avrà bisogno di personale formato e noi avevamo uno staff di livello, competente e aggiornato. Io? Non so cosa farò, sto cercando di rispondere a tutti e tenere botta. Non me l’aspettavo, è stato un duro colpo».