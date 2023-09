“Ciao Franca”: nel decennale della morte, Varese ricorda Franca Rame con un festival a Biumo

L’edizione zero di “Ciao Franca” vede la luce nell’autunno 2023, a dieci anni dalla morte di Franca Rame: un omaggio con un sostegno specifico all’iniziativa da parte della Fondazione Fo-Rame, e con la presenza di Jacopo Fo per la messa in scena del suo libro “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, spettacolo previsto per il 28 ottobre con aneddoti ed episodi che solo un protagonista così vicino può davvero conoscere.

«Il coinvolgimento dell’Università dell’Insubria, nel dettaglio in primis del professor Andrea Orecchia, assicura inoltre un momento di divulgazione e studio, in un dialogo condotto insieme a Felice Cappa sulle figure di Dario Fo e di Franca Rame. Questo fondamentale fine di divulgazione e conoscenza, necessaria proprio per sensibilizzare Varese sulla grande importanza di sentirsi orgogliosi e partecipi di questa presenza in città»

Protagonista della serata di sabato 7, infine, sarà uno spettacolo teatrale della durata di un’ora e venti minuti, con in scena tre artisti, ideato e scritto dall’attrice, regista e drammaturga Marina De Juli, che ha fatto parte della compagnia Fo/Rame per oltre vent’anni e che porta nel suo repertorio testi dei due maestri e sue invenzioni ispirate a quel genere teatrale.

«Il primo evento di Ciao Franca è uno spettacolo che ho scritto io dopo la sua scomparsa, perchè per me Franca era famiglia – sottolinea Marina De Juli – Si intitola “Bella la Rame” perchè era quello che scrivevano sempre i giornali dopo un suo spettacolo, anche dopo monologhi strepitosi di due ore. E la domanda era sempre “Ma perchè bella?”. Lei in effetti era di una bellezza straripante, ma questo a volte era anche un handicap che adombrava la sua grandissima bravura».

IL PROGRAMMA

sabato 7 ottobre ore 21.00

“BELLA LA RAME. Il Partigiano Franca”

di e con Marina De Juli e con Luca Maciacchini e Sarah Collu (in collaborazione con Verba Manent APS)

Auditorium Civico Liceo Musicale, Via Garibaldi, Varese Biglietti 10€ (gratuito U12).

Prevendite su Eventbrite

venerdì 13 ottobre, ore 19.00

Franca Rame e Dario Fo nella TV e nel Cinema.

Incontro con Felice Cappa (autore televisivo e regista) e Andrea Bellavita, (docente dell’Università degli Studi dell’Insubria); con interventi musicali di Collettivo De Cristoforis TuMiTurbi – Cooperativa di Biumo inferiore, via De Cristoforis, 5, Varese

Ingresso gratuito. Prenotazione su Eventbrite

sabato 21 ottobre ore 21.00

“PER ORA RIMANDO IL SUICIDIO”

Omaggio a Fo, Jannacci, Gaber.. e un pensiero a Franca (in collaborazione con Generazione Giovani)

Sala Montanari, via Bersaglieri 1, Varese

Ingresso gratuito.

domenica 22 ottobre ore 16.00

“Su cantiam (e balliam)”

canzoni intorno a Dario Fo con Collettivo De Cristoforis. In occasione della Festa del quartiere Belfiore – Biumo Quartiere Belfiore – Biumo, Varese

Ingresso libero.

sabato 28 ottobre ore 17.30

“COM’E’ ESSERE FIGLIO DI FRANCA RAME E DARIO FO ”

di e con Jacopo Fo

Sala Montanari via Bersaglieri 1, Varese

Ingresso 10€ (gratuito per under 12). Prenotazioni su Eventbrite