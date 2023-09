Ciclotour per famiglie per le strade di Busto Arsizio

Nell’ambito delle iniziative della Settimana europea della Mobilità, la Didattica museale territoriale di Busto Arsizio organizza due appuntamenti nel weekend (16-17 settembre) in bicicletta per famiglie con figli tra i 9 e i 13 anni. Di seguito tutte le informazioni

CICLOTOUR PER FAMIGLIE con ragazzi 9 – 13

In sella alla nostra bicicletta, facciamo tappa in alcuni parchi cittadini per scoprirne storia e curiosità, affrontando piccoli giochi e sfide!

Quando:

– SABATO 16 SETTEMBRE, ore 9.30 – 11.30

– DOMENICA 17 SETTEMBRE, ore 9.30 – 11.30

Dove:

Ritrovo presso il parco del Museo del Tessile, 15 minuti prima dell’inizio dell’itinerario, muniti di propria bicicletta in buono stato di efficienza.

Per chi:

I percorsi sono dedicati a famiglie con ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Come:

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. La prenotazione è da effettuare tramite piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pedalar-per-parchi-ciclotour-per-famiglie-con-ragazzi-9-13-682063469197 dove è possibile scegliere la data di preferenza, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 14 partecipanti).

Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto (max un adulto per ogni ragazzo), responsabile per il minore partecipante.

L’iscrizione tramite piattaforma Eventbrite è richiesta sia per i minori, sia per gli adulti accompagnatori.

INFORMAZIONI

– I percorsi si svolgono lungo le strade cittadine e non sono competitive. E’ di fondamentale importanza rispettare il Codice della Strada e le indicazioni fornite dagli organizzatori.

– Ad ogni partecipante sarà consegnato un modulo di “Dichiarazione di esonero responsabilità degli organizzatori” che andrà compilato prima della partenza. La mancata sottoscrizione e consegna del modulo comporta l’impossibilità di partecipare all’itinerario.

– I partecipanti dovranno presentarsi al punto di ritrovo (parco del Museo del Tessile) 15 minuti prima dell’inizio dell’itinerario, muniti di propria bicicletta in buono stato di efficienza. E’ consigliato l’uso del casco protettivo.

– In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare, di DISDIRE la propria prenotazione direttamente dalla piattaforma Eventbrite, per permettere ad altri interessati di iscriversi ai percorsi.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

0331 390242 – 349.