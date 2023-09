Cinquina Varesina, pari senza reti per la Castellanzese

Chi troppo, chi niente. Nella quarta giornata del Girone B di Serie D, la Varesina batte 5-0 la Real Calepina in casa mentre non riesce a trovare la via del gol la Castellanzese, che fa 0-0 contro il Villa Valle.

VARESINA – REAL CALEPINA 5-0

Ottima reazione della Varesina che dopo il ko nell’infrasettimanale a Villa D’Almè ritrova gol e vittoria al Varesina Stadium contro la Real Calepina. 5-0 senza storia per le fenici e gara indirizzata sin dai primi minuti: Vitale sblocca la gata al 6′ e il penalty realizzato al 18′ da Orellana Cruz è un altro indizio importante. È Oboe al 45′ a portare sul 3-0 la sfida prima dell’intervallo. Nella seconda frazione i rossoblù chiudono i contri prima con Manicone e poi con Polenghi che al 90′ sigla la definitiva cinquina. Ottima prestazione e tre punti che danno morale alla truppa di mister Spilli.

Varesina – Real Calepina 5-0 (3-0)

Marcatori: 6’ Vitale, 18’ Orellana Cruz rig., 45’ Oboe, 75’ Manicone , 90’ Polenghi

Varesina: Basti, Rodolfo Masera, Robbiati (49’ Gatti), Onkony, Perin; Grieco, Guidetti; Vitale (69’ Sali), Orellana Cruz (60’ Manicone), Gasparri (83’ Buzzetti); Oboe (73’ Polenghi). A disposizione: Buini, Ciuffo, Olivieri, Cosentino. All: Spilli

Real Calepina: Pisoni, Piacentini, Sangiorgi, Vallisa (46’ Vavassori), Ekuban, Castelletto (46’ D’Amuri), Gini, Moscheo (81’ Valli), Ruffini, Inverardi (46’ Costante), Polese (72’ Tosini). A disposizione: Pagani, Valli, Mazzoleni, Baldelli, Viola. All: Capelli

Arbitro: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto (Algieri / Colitti)

Ammoniti: Castelletto (R), Gatti (V), D’Amuri (V), Castelletto (R), Piacentini (R), Polenghi (V)

Note: giornata calda, campo in ottime condizioni, circa 200 spettatori. Angoli: 3-2. Recupero: 3’ + 3’

CASTELLANZESE – VILLA VALLE 0-0

Un punto e poco più per la Castellanzese, a sua volta chiamata alla reazione dopo la sconfitta di mercoledì. Al “Provasi” i neroverdi giocano una prestazione solida contro una formazione che in settimana aveva dimostrato di saper essere molto pericolosa. Ne esce una gara equilibrata ma senza gol. La Castellanzese si mette così in tasca un punticino che muove la classifica ma che la lascia sempre sul fondo della classifica, assieme a Real Calepina e Club Milano.

CASTELLANZESE-VILLA VALLE 0-0 (0-0)

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Reggiori, Sassaro, Bernardi; Tirapelle, Mandelli, Arrigoni, Boccadamo, Valsecchi (11’ pt Raso); Pastore, Vitali (7’ st Bigotto). A disposizione: Poli, Marchioro, Duchini, Di Nardo, Ayokoue, Cerlesi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

VILLA VALLE (3-5-2): Maglieri; Priola, Paris, Lleshaj; Marocco, Perrotti (16’ st Siani), Martini, Chiossi, Meloni (10’ st Giorgi); Hyka (16’ st Melseaux), Ferrario. A disposizione: Mazzola, Serve, Agazzi, Bortoletti, Moretto, Gualdi. Allenatore: Mattia Mangone (Amedeo Mangone squalificato).

ARBITRO: Lorenzo Nencioli di Prato; assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Abibakr Darwish di Milano

AMMONITI: 23’ pt Bernardi (C), 25’ pt Chiossi (VV), 15’ st Sassaro (C), 27’ st Arrigoni (C)

SERIE D GIRONE B – IV GIORNATA

Brusaporto – Virtus CBG 1-0; Caldiero – Tritium 2-0; Castellanzese – Villa Valle 0-0; Clivense – Pro Palazzolo 1-4; Culb Milano – Desenzano 1-1; Crema – Arconatese 0-2; Legnano – Caravaggio 1-8; Piacenza – Casatese 1-3; Ponte San Pietro – Folgore Caratese 1-1; Varesina – Real Calepina 5-0.

CLASSIFICA: Arconatese 10; Caldiero 9; Brusaporto 8; Caravaggio, Varesina, Folgore Caratese, Desenzano, Legnano 7; Pro Palazzolo, Crema, Piacenza 6; Ponte San Pietro5; Casatese, Villa Valle, Clivense, Virtus CBG 4; Tritium 3; Club Milano, Castellanzese, Real Calepina 2.