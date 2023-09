Città dei bambini: a Luino pronti i volontari di “A scuola ci andiamo da soli”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, anche il progetto ‘Città dei Bambini’ di Luino assume maggior importanza e trova nuove forze.

Settimana scorsa, in Comune a Luino, i primi volontari e associazioni che hanno deciso di dare il loro contributo all’iniziativa hanno avuto modo di conoscere tutti i particolari del progetto, a partire dalla finalità generali che puntano a fare di Luino un luogo a misura di bambino partendo dal rendere le strade da loro percorse sicure.

Obiettivo primario in questa fase, sarà dunque quello di rendere sicuri gli attraversamenti pedonali limitrofi agli istituti cittadini e quindi monitorare l’entrata e l’uscita di scuola negli orari di punta sarà una delle funzioni principali dei volontari, che saranno coordinati e supportati dagli agenti della Polizia Locale i quali, come da previsione, organizzeranno anche una formazione più dettagliata rivolta a chi volesse far parte del progetto.

«Sì, perché il progetto cerca sempre nuovi volontari, che ovviamente saranno anche coperti da assicurazione» fanno sapere da Palazzo Serbelloni.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno accolto positivamente questa iniziativa – aggiunge Erika Papa, consigliere di maggioranza con delega alle politiche scolastiche -. Crediamo molto nella ‘Città dei Bambini’, crediamo che Luino possa diventare un paese a loro misura partendo proprio dalla messa in sicurezza delle zone vicino alle scuole».

Per coloro che desiderano partecipare e mettere a disposizione il proprio contributo per questa iniziativa volta a rendere le scuole luinesi sempre più sicure, è possibile scrivere a cittadeibambini@comune.luino. it o chiamare il numero 0332- 543535 il martedì e il giovedì pomeriggio

Nel dettaglio, gli orari per i diversi plessi presidiati sono:

INGRESSO

LUINO – CREVA 7.55 – 8.25

VOLDOMINO 7.45 – 8.15

USCITA Lunedì – Martedì – Giovedì

LUINO – CREVA 16.15 – 16.45

VOLDOMINO 16.00 – 16.30

USCITA Mercoledì – Venerdì

LUINO – CREVA – VOLDOMINO 12.15 – 12.45