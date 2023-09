Club Scherma Varese, Ginevra Bigagli convocata per la gara europea di Budapest

Prosegue la crescita di Ginevra Bigagli, la giovane sciabolatrice in forza al Club Scherma Varese presieduto dal maestro Antonio Pagano. Bigagli è stata infatti convocata per rappresentare l’Italia nel torneo europeo femminile riservato alle atlete under 17 in programma a Budapest il 14 ottobre.

Per Bigagli una grande occasione per mettersi in mostra in un contesto internazionale. La varesina è attualmente quarta nel ranking italiano di categoria Cadette e nella capitale ungherese incontrerà atlete che hanno anche due anni in più di lei.

Le qualità della sciabolatrice varesina del resto sono già emerse nel recente passato: l’atleta del Club Scherma è stata infatti finalista al campionato nazionale “Allieve” disputato a Riccione nello scorso mese di giugno.

La convocazione in azzurro è stata accolta con grande entusiasmo dal club che in questo inizio di stagione ha anche preso posto nella nuova sede di via Baroffio, negli spazi mesi a disposizione dall’oratorio della Parrocchia di San Giorgio. E Bigagli potrebbe non essere sola perché si attendono le convocazioni per la formazione maschile nelle quali potrebbe anche esserci il nome di Riccardo Benigni.