Colombo commenta il pareggio con l’Arzignano: “Una buona Pro Patria, ma serve equilibrio per tutti i 90 minuti”

Le parole di mister Riccardo Colombo e Guillaume Renault, al primo gol da tigrotto, dopo Pro Patria – Arzignano 1 a 1.

COLOMBO 1 «Ci aspettavamo una partita così combattuta. L’Arzignano ha cambiato qualche giocatore in campo rispetto all’inizio di stagione, mostrando un assetto più difensivo, come con la presenza di un mediano a fare la mezzala. Ai miei ragazzi ho detto che la nostra partenza avrebbe dovuto essere ancora più aggressiva di Novara, perché sapevamo che non sarebbe bastata l’intensità di domenica scorsa. Ad ogni modo il nostro primo tempo è stato fatto abbastanza bene: abbiamo corso tanto, a volte senza la giusta lucidità, come nel secondo tempo. Credo sia stata questa la pecca, ma va preso come un fattore di crescita su cui lavorare perché abbiamo tanti ragazzi giovani».

COLOMBO 2: «Non abbiamo ancora equilibrio per tutti i novanta minuti. In panchina nel primo tempo avevamo tanti nostri giocatori forti, alcuni di loro stano rientrando da un periodo di inattività e non hanno un ritmo partita. Nel finale avevo penso di mettere in campo Bertoni al posto di Nicco ma quando ho visto che la partita “si stava allungando” ho preferito avere una certezza in più. In questo momento Bertoni sta ancora tornando: si sta allenando bene e già questa è una cosa importante perché lo stiamo aspettando e non vogliamo fare il passo più lunga della gamba se ancora non sta al meglio. Marano ha fatto un buonissimo primo tempo, sicuramente deve prendere ancora un po’ di confidenza ma entrare non è detto che sia così semplice. Anche Ferri ha fatto una buona partita come i ragazzi che sono subentrati».

COLOMBO 3: «C’è ancora tanto da migliorare, come per esempio sull‘uscita con la palla da dietro o sugli attacchi in profondità, situazione su cui sto battendo il tasto spesso in allenamento con le mezzali, i quinti e la prima punta. Pitou in panchina? In avanti la scelta della coppia d’attacco è dovuta all’intesa che hanno Stanzani e Castelli, a Novara hanno fatto molto bene. In campo si trovano bene, si cercano. Johnny (Pitou) rimane comunque un ragazzo di una qualità innegabile e dalla grossa voglia di fare, ma a volte deve giocare un po’ di più con la squadra e più vicino alla porta. Dobbiamo però ricordarci che è un ragazzo del 2004: anche lui deve fare un percorso di crescita, ma sta lavorando bene e avrà il suo spazio. Come ho già detto ho fiducia in tutti i ragazzi e giocheranno tutti, metto in campo gli undici che in base alla partita danno alla squadra più possibilità di vittoria».

RENAULT 1: «Segnare un gol è stata una bella soddisfazione personale certo, ma alla fine quello che conta di più è il risultato della squadra quindi c’è rammarico perché volevamo portare a casa i tre punti»

RENAULT 2: «Se abbiamo colpito nel momento migliore dell’Arzignano? Le domande di natura tattica è meglio chiederle al mister, noi siamo entrati in tempo con la stessa testa del primo, siamo andati in avanti e con una bella azione siamo arrivati a fare gol. Però abbiamo giocato per tutto l’arco della partita».

RENAULT 3: «Vorrei dedicare il gol a mio fratello, che in questo momento sta passando una situazione brutta, e a mia nonna, che ci guarda da lassù».